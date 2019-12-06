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Один из лидеров "Арсенала" неожиданно ушел в туалет, пока его команда проигрывала

6 декабря, 10:23

Форвард клуба резко отлучился в концовке поединка и команда играла в меньшинстве

Ляказетт и Обамеянг

Ляказетт и Обамеянг / Фото: Reuters

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Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг объяснил, почему в концовке матча против "Брайтона" его команда несколько минут играла вдесятером — из-за ухода с поля капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.

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Несколько минут "Арсенал" играл без Обамеянга, который срочно убежал в раздевалку по зову природы и вернулся в игру до финального свистка.

"Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать. Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле", – отметил наставник команды.

В концовке домашнего матча против "чаек" подопечные Юнгберга пытались уйти от поражения, однако финальный штурм оказался смазан дефицитом в одного игрока.

Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

Смотрите, как "Арсенал" в своем последнем матче проиграл "Айнтрахту"

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чемпионат Англии Арсенал Лондон

Источник: The Sun

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