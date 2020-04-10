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Один из лидеров "Ливерпуля" строит больницу в родной деревне

10 апреля, 16:18

Максим Перепелица

Садио Мане помогает жителям родного села Бамбали

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что продолжает помогать жителям родного села Бамбали в Сенегале. Кстати, Мане входит в число самых прогрессирующих футболистов по итогам года.

"Мне было семь лет, когда я играл в футбол на улице, и мой двоюродный брат сказал мне, что мой отец умер. Я не мог понять это. Перед смертью он болел несколько недель. Больницы не было, он лечился дома три-четыре месяца. Я помню, что моя сестра тоже родилась дома. Поэтому я хотел построить больницу", – сказал Мане.

Больница должна открыться через шесть месяцев. Ранее Мане уже построил школу на сумму 270 000 евро в той же деревне в 2019 году.

Также добавим, что исчезновение лучшего вратаря мира попало на видео. Бразильский вратарь после карьеры футболиста может смело выступать в цирке.

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Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико":

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чемпионат Англии Ливерпуль Садио Мане

Источник: The Guardian

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