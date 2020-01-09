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Один из лидеров Первой лиги Украины неожиданно расстался с лучшим тренером 2019 года

9 января, 15:33

После первой половину сезона столичный клуб лишь на два балла отстает от лидера Первой лиги

Сергей Ковалец. Фото ФК "Оболонь-Бровар"

Сергей Ковалец. Фото ФК "Оболонь-Бровар"

Один из лидеров первой лиги Украины столичный "Оболонь-Бровар" неожиданно для всех расстался с главным тренером Сергеем Ковальцом. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте "пивоваров". Решение руководства выглядит странным, учитывая, что Ковалец накануне был признан лучшим тренером Первой лиги Украины в 2019 году.

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На зимнюю паузу "Оболонь-Бровар" ушел на пятом месте в турнирной таблице первой лиги, но отстает от лидера львовского "Руха" всего на два балла. Отметим, что расположение команд в верхней части таблицы достаточно плотное – восьмую команду от первого места отделяет всего шесть баллов.

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МКомандаИВНПРМО
1Рух19123430-1339
2Волынь19115337-2438
3Минай19114433-2137
4Ингулец19114431-1437
5Оболонь-Бровар19114428-2137
6Агробизнес19121633-1937
7Металлист 192519105427-1935
8Авангард19103625-2033
9Горняк-Спорт1983824-2827
10Черноморец1964921-2822
11Прикарпатья19621128-3020
12Николаев1946924-3118
13Кремень19441127-3916
14Балканы19351114-3014
15Металлург З19321416-3411
16Черкащина19131516-436

Ковалец во второй раз в карьере покинул киевский клуб. Ранее он также тренировал "Львов", "Александрию", запорожский "Металлург" и сборную Украины U-21. За рубежом Ковалец успел поработать с литовским "Тракаем" и словацким "Татраном".

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Ранее мы писали, что семь клубов первой лиги подали заявки на получение лицензий для участия в Премьер-лиге. Среди них есть и "Оболонь-Бровар". Подробнее о процедуре лицензирования рассказал исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий.

Вспомним, как "Ингулец" пытался противостоять "Шахтеру" в финале Кубка Украины:

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Сергей Ковалец первая лига Оболонь-Бровар

Источник: Сегодня|Спорт

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