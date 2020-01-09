Один из лидеров Первой лиги Украины неожиданно расстался с лучшим тренером 2019 года

После первой половину сезона столичный клуб лишь на два балла отстает от лидера Первой лиги

Сергей Ковалец. Фото ФК "Оболонь-Бровар"

Один из лидеров первой лиги Украины столичный "Оболонь-Бровар" неожиданно для всех расстался с главным тренером Сергеем Ковальцом. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте "пивоваров". Решение руководства выглядит странным, учитывая, что Ковалец накануне был признан лучшим тренером Первой лиги Украины в 2019 году.

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На зимнюю паузу "Оболонь-Бровар" ушел на пятом месте в турнирной таблице первой лиги, но отстает от лидера львовского "Руха" всего на два балла. Отметим, что расположение команд в верхней части таблицы достаточно плотное – восьмую команду от первого места отделяет всего шесть баллов.

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М Команда И В Н П РМ О 1 Рух 19 12 3 4 30-13 39 2 Волынь 19 11 5 3 37-24 38 3 Минай 19 11 4 4 33-21 37 4 Ингулец 19 11 4 4 31-14 37 5 Оболонь-Бровар 19 11 4 4 28-21 37 6 Агробизнес 19 12 1 6 33-19 37 7 Металлист 1925 19 10 5 4 27-19 35 8 Авангард 19 10 3 6 25-20 33 9 Горняк-Спорт 19 8 3 8 24-28 27 10 Черноморец 19 6 4 9 21-28 22 11 Прикарпатья 19 6 2 11 28-30 20 12 Николаев 19 4 6 9 24-31 18 13 Кремень 19 4 4 11 27-39 16 14 Балканы 19 3 5 11 14-30 14 15 Металлург З 19 3 2 14 16-34 11 16 Черкащина 19 1 3 15 16-43 6

Ковалец во второй раз в карьере покинул киевский клуб. Ранее он также тренировал "Львов", "Александрию", запорожский "Металлург" и сборную Украины U-21. За рубежом Ковалец успел поработать с литовским "Тракаем" и словацким "Татраном".

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