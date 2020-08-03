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Один из лучших легионеров в истории чемпионата Украины никак не может договориться с "Челси"

3 августа, 17:49

Елена Павлова Елена Павлова

Бразильского полузащитника не устраивают условия соглашения

Руководство лондонского "Челси", который стал четвертой командой Англии в минувшем сезоне, но проиграл "Арсеналу" Кубок Англии, не может договориться о продлении контракта с бразильским полузащитником Виллианом. Бывший футболист "Шахтера", действующее соглашение которого рассчитано до конца августа 2020 года, отклонил новое предложение "синих" – сообщает Goal.com.

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Виллиан хочет заключить договор как минимум на три года, но "Челси" готов предложить ему только двухлетний контракт. Тогда как футболист отказывается идти на уступки. Виллиан предпочитает остаться в Лондоне, поэтому наиболее вероятно, что он согласится продолжить карьеру в "Арсенале" или "Тоттенхэме", которые проявляют к нему интерес. А ранее мы сообщали, что бывший полузащитник "Шахтера" выбирает между двумя лондонскими клубами.

Виллиан в "Челси"

Виллиан в "Челси" / Фото: Reuters

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Напомним, что в нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" в 47 матчах во всех турнирах. 31-летний бразилец записал в свой актив 11 мячей и 9 результативных передач. До этого полузащитник выступал за донецкий "Шахтер", бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

Смотрите, как Виллиан забивал за "Челси"

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