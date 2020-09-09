Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Один из самых старых клубов английской Премьер-лиги установил трансферный рекорд

9 сентября, 15:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Астон Вилла" приобрела забивного нападающего из команды второго дивизиона

Сегодня знаменитый английский футбольный клуб установил свой трансферный рекорд. "Астон Вилла" подписала контракт с 24-летним нападающим Олли Уоткинсом. Вспомним, что в прошлом чемпионате гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения "Астон Вилле".

Реклама

Новичок приехал в Бирмингем из "Брентфорда", которому не удалось подняться из Чемпионшипа в Премьер-лигу, уступив в плей-офф "Фулхэму". Клуб, основанный в 1874 году, заплатит за Олли 28 миллионов фунтов стерлингов – примерно 30 миллионов евро. В сезоне 2019/2020 Уоткинс забил 26 мячей в 50 матчах – больше, чем кто-либо в четырех дивизионах профессионального футбола в Англии. Также парень отдал три голевые передачи. Контракт с ним "Астон Вилла" подписала на пять лет, сообщил официальный Twitter клуба.

Интересно, что предыдущий рекорд клуба по сумме перехода был установлен всего годом ранее. И также "Вилла" пыталась усилить нападение, отдав "Брюгге" за бразильского форварда Брюгге Уэсли Мораеса 25 миллионов евро.

В тренде
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

В сезоне 2019/2020 "Астон Вилла" уступила "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги.

Реклама

Смотрите, как "Астон Вилла" проигрывала в Премьер-лиге "Арсеналу":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд футбол Астон Вилла Брентфорд трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять