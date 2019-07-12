Один из самых высоких футболистов в мире повесил бутсы на гвоздь: Питер Крауч завершил карьеру

"Самый забавный британский спортсмен" и автор двух автобиографий принял решение покончить с футболом в возрасте 38 лет

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии. Фото: Reuters

Один из самых высоких игроков в истории сборной Англии по футболу Питер Крауч объявил о завершении карьеры. Большую часть карьеры 38-летний игрок, рост которого составляет 201 сантиметр, провел в клубах "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Сток Сити". Половину прошедшего сезона Крауч играл за "Бернли", с которым занял 15-е место и избежал вылета во вторую по силе лигу чемпионата Англии.

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Как Питер Крауч забивал за "Сток Сити" в прошлом году:

"У меня было 23 года, чтобы подготовиться к этому моменту, но когда он наступает, ты понимаешь, что к этому нельзя подготовиться. Пришло время назвать себя бывшим футболистом. Невероятное путешествие, которое началось, когда мне было 16 лет, завершено. Я хотел играть до 40 лет, поэтому страшно говорить о завершении карьеры. Это очень эмоциональный момент, и странно чувствуешь себя, когда тебе не надо готовиться к следующему сезону, но обстоятельства последних двух сезонов заставили менять понять, что это правильное решение", – цитирует Крауча Daily Mail.

Питер Крауч написал две книги. В 2007 году вышла его автобиография "Walking Tall", а спустя 11 лет он написал книгу "Как быть футболистом". Однажды, отвечая на вопрос журналиста о том, кем бы он был, если бы не футбол, Крауч ответил "Девственником!", за что был назван самым забавным британским спортсменом.

Гол Питера Крауча за "Сток Сити" в 2017 году:

Крауч за свою карьеру сыграл 677 матчей и забил 187 мячей. На счету форварда 22 гола в 42 встречах за сборную Англии. Крауч в составе "Ливерпуля" стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, играл в финале Лиги чемпионов сезона-2006/07.

Отметим, что два года назад Питер Крауч установил оригинальный рекорд Премьер-лиги. Тогда нападающий "Сток Сити" вышел на замену 143-й раз в карьере!

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