Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Один – просто убийца. Второй – еще и пытает": названо главное отличие между Роналду и Месси

19 апреля, 18:15

Олег Люлька

Несмотря на совместные выступления с Криштиану, знаменитый англичанин Руни отдает предпочтение Лионелю

Знаменитый английский футболист Уэйн Руни, который в свое время был одноклубником Криштиану Роналду по "Манчестер Юнайтед", назвал ключевое отличие звездного португальца от не менее звездного аргентинца из "Барселоны" Лионеля Месси. Напомним, Роналду и Месси могли быть партнерами.

"Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не был так сосредоточен на голах, – рассказал в комментарии The Times Уэйн Руни. – Но было видно: все, чего он хотел, это стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался, и это принесло результаты. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Возможно, они с Месси – два лучших футболиста в истории"

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

"Но, несмотря на дружбу с Роналду, я выбрал бы Месси. По той же причине, почему я любил смотреть на игру Хави и Скоулза: в его игре есть то, чего нет у других. Речь идет о самообладании. Не могу припомнить, чтобы Месси забивал гол после удара со всей силы. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко. Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет. В случае с Месси складывается впечатление, что он получает большее удовольствие от игры", – добавил Руни

Реклама

Читайте также: Появилось групповое постельное фото Роналду: в объятиях Криштиану – не Джорджина

Ранее клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Армагеддон в виде банкротства для гранда испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт.

Смотрите, как забивает Роналду

Реклама

Смотрите, как забивает Месси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона Криштиану Роналду Уэйн Руни Ювентус Турин Лионель Месси

Источник: The Times

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол
Переболевший коронавирусом футболист:
Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"Футбол
"Не ходите в церковь на Пасху": фанат Путина, смеявшийся над коронавирусом, теперь его боитсяФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...