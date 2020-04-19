"Один – просто убийца. Второй – еще и пытает": названо главное отличие между Роналду и Месси

Знаменитый английский футболист Уэйн Руни, который в свое время был одноклубником Криштиану Роналду по "Манчестер Юнайтед", назвал ключевое отличие звездного португальца от не менее звездного аргентинца из "Барселоны" Лионеля Месси. Напомним, Роналду и Месси могли быть партнерами.

"Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не был так сосредоточен на голах, – рассказал в комментарии The Times Уэйн Руни. – Но было видно: все, чего он хотел, это стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался, и это принесло результаты. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Возможно, они с Месси – два лучших футболиста в истории"

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

"Но, несмотря на дружбу с Роналду, я выбрал бы Месси. По той же причине, почему я любил смотреть на игру Хави и Скоулза: в его игре есть то, чего нет у других. Речь идет о самообладании. Не могу припомнить, чтобы Месси забивал гол после удара со всей силы. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко. Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет. В случае с Месси складывается впечатление, что он получает большее удовольствие от игры", – добавил Руни

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Ранее клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Армагеддон в виде банкротства для гранда испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт.

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Смотрите, как забивает Месси

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