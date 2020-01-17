Одиозная жена игрока "ПСЖ" сделала откровенное фото на фоне Эйфелевой башни

Агент и жена Икарди. / Фото: Instagram

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную в центре Париже на фоне Эйфелевой башни.

"Я летела со сломанными крыльями", – подписала фотографию девушка.

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Икарди выступает за "ПСЖ" в аренде. Права на 26-летнего аргентинца принадлежат миланскому "Интеру". В нынешнем сезоне Мауро забил девять мячей и отдал три голевых паса в 13 матчах французской Лиги 1.

Интересно, что партнер Икарди по "ПСЖ" Неймар "коллекционирует" россиянок – после Саши из Магадана бразилец закрутил роман с Катей из Instagram. Пара притворялась друзьями, однако на самом деле все знали об их интрижке.

Кроме того, на футбольном рынке у звезды сборной Бразилии Неймара идут не очень гладко. Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене. Такое случилось с игроком французского "ПСЖ" впервые в карьере.

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