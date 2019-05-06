Одиозные финалы Кубков: "Черемшина" в Москве и два "Реала" в Мадриде

Вспоминаем финалы национальных кубков, где выступали команды из низших дивизионов

"Карпаты" с Кубком СССР.

15 мая мы узнаем победителя 28-го розыгрыша Кубка Украины по футболу. Финал впервые пройдет в Запорожье, и впервые за трофей поборется команда не из высшего дивизиона - перволиговый "Ингулец". Президент клуба из Петрово Александр Поворознюк обещает своим футболистам 10 миллионов гривен премиальных за победу над "Шахтером", который выиграл три последних Кубка Украины. А мы вспоминаем случаи, когда в других странах клубы из низших дивизионов добирались до финала кубковых турниров.

ФРАНЦИЯ: ТРОФЕЙ ЗА ПРОИГРЫШ И ТРАКТОРЫ В ПАРИЖ



Самый свежий пример. Если спросить у Google о "Ле Эрбье", выпадет не так уж и много ссылок. И это будет либо перечень жилья для бронирования (Booking.com предлагает 32 варианта - немало как для нетуристического городка на западе страны с населением в 15 тысяч человек). Либо это будут ссылки, сообщающие о триумфе местной футбольной команды.



Год назад представитель третьей французской лиги, никогда не поднимавшийся в дивизионы выше, добрался до финала Кубка Франции, не встретив на своем пути ни одного соперника из Лиги 1. В решающем матче на главной арене страны "Стад де Франс" "Ле Эрбье" встречался с гигантом, "Пари Сен-Жермен". Разница между клубами выглядела колоссально - 540 миллионов евро годовой бюджет парижан против лишь 2 млн у провинциалов. СМИ подсчитали, что при средней зарплате в 2,5 тысячи евро в месяц футболист "Ле Эрбье", чтобы заработать месячную зарплату Неймара в 700 тыс евро, должен играть 85 лет. Неймару же, чтобы получить оклад их игрока, хватает 36 минут.



Тем не менее разгрома не случилось. Гранд победил лишь – 2:0. В знак уважения парижане пригласили на церемонию награждения капитана проигравших Себастьяна Флошона, позволив ему поднять кубок. Именно в том матче Дани Алвес получил травму, из-за которой пропустил ЧМ-2018. А "Ле Эрбье" через несколько дней после финала на "Стад де Франс" понизился в классе до четвертого дивизиона Франции.





Есть во Франции относительно недавний пример и когда команда из низшей лиги выигрывала Кубок страны. Ровно 10 лет назад "Генгам", выступавший на тот момент в Лиге 2, завоевал первый национальный трофей в своей истории, справившись в финале с "Ренном" (2:1). Через пять лет, уже играя в элите, они повторили свое достижение, снова обыграв "Ренн" (1:0). А их болельщики запомнились по-своему: чтобы подчеркнуть свое крестьянское происхождение, они большой колонной преодолели 500 километров до "Стад де Франс" на тракторах.





АНГЛИЯ: "ВОЙНА ГРУЗОВИКОВ-МОНСТРОВ"



Сезон 2012/13 получился сказочным для "Брэдфорда", команды из студенческого города (в местном университете учится более 10 000 человек!). Они стали второй в истории командой из четвертого дивизиона (после "Рочдейла" в 1962 году), пробившейся в финал Кубка лиги. На своем пути "петухи" заклевали и выбили двух представителей АПЛ - сначала "Арсенал", затем "Астон Виллу". Правда, финал на "Уэмбли" у них не сложился - команда Фила Паркинсона без шансов проиграла "Суонси" (0:5).



28 лет назад последний раз команда не из Премьер-лиги завоевывала Кубок. "Шеффилд Уэнсдей", ведомый Роном Аткинсоном, в финале Кубка лиги минимально обыграл "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона (1:0). Судьбу трофея решил гол Джона с ликерной фамилией Шеридан. А после случился скандал: телеканал Йоркшира, транслировавший матч, не пустил в эфир церемонию награждения победителей, вместо этого вышла программа "Война грузовиков-монстров" (War of the Monster Trucks) за 1986 год. Фанаты "Шеффилд Уэнсдей" обиделись, решив, что телевизионщики сделали это умышленно, имея симпатии к другим командам региона, в частности к "Лидсу". Зато это дало старт классной традиции: фаны "сов" начали выпускать свой фэнзин (нечто вроде клубного фанатского буклета) про "Шеффилд Уэнсдей" — но под названием "Война грузовиков-монстров"! Поначалу он был очень популярен среди симпатиков "Шеффилда", и даже 28 лет спустя периодически выходит, правда уже онлайн.

ГЕРМАНИЯ. "КУБОК ГЕРТ" ДЛЯ "БАЙЕРА"



В 1993 году в финал Кубка пробилась резервная команда "Герты", выступавшая в третьем дивизионе. Основная команда "Герты" вылетела в 1/8-й от "Байера" (0:1), который позже и выиграл трофей, обыграв резерв берлинцев с таким же счетом. Это был первый и единственный раз, когда дубль какого-либо клуба доходил до финала Кубка Германии - после им запретили участвовать в турнире.

За год до того, в первом после объединения Германии розыгрыше Кубка, единственный раз в истории трофей завоевала команда не из первой Бундеслиги - "Ганновер".

ИСПАНИЯ: ДЕРБИ КОМАНД ОДНОГО КЛУБА



Еще больший прецедент случился в Копа дель Рей в 1980 году, когда до финала из 225 участников дошли мадридский "Реал" и его же дублирующий состав — "Кастилья", игравшая в Сегунде. Еще и решающий поединок проходил на "Сантьяго Бернабеу". Там основа уничтожила резервистов – 6:1. Со временем из того дубля финалистов до первой команды доросли Агустин Родригес, Рикардо Гальего и Франсиско Пинеда. Гальего и вовсе отыграл за "сливочных" более 250 матчей, выиграл с ними два Кубка УЕФА и четырежды становился чемпионом Испании.



"Кастилья" тогда получила путевку в Кубок обладателей кубков, а "Реал" пробился в Кубок чемпионов. Никогда больше в истории футбола не было такого, чтобы в одном сезоне сразу две команды одного клуба играли в разных евротурнирах.

ИТАЛИЯ: ЕВРОДЕБЮТ "НАПОЛИ" ИЗ СЕРИИ B



Это сейчас мы знаем о "Наполи" как о постоянном участнике еврокубков и претенденте на скудетто. А первый серьезный трофей в Италии, Кубок страны, "партенопеи" завоевали 57 лет назад, выступая в Серии B. Тогда по ходу действий они выбили "Торино" и "Рому", а в финале справились со "СПАЛом" (2:1). В следующем году дебютировали на международной арене, в Кубке кубков. Без особого успеха, вылетев во втором раунде.

АВСТРИЯ: ОБЛАСКАННЫЙ "ПАШИНГ"



В 2013-м Кубок Австрии "взял" третьелиговый, по сути, любительский "Пашинг". На своем пути команда, основанная лишь за шесть лет до того, выбила "Ред Булл" и "Рапид", а в финале обыграл чемпионскую "Аустрию" (1:0). Уже через два года тренер-триумфатор Геральд Баумгартнер возглавил именно "Аустрию", а "Пашинг" к сегодняшнему дню пережил уже два переименования — на "Ласк Юниорс" и просто "Юниорс", под которым выступает во второй лиге.

СССР: "ЧЕРЕМШИНА" НА "ЛУЖНИКАХ"



Нечто подобное уже было и в Украине, правда, во времена Советского Союза. В 1969-м львовские "Карпаты", выступавшие в первой лиге, выиграли Кубок СССР, в финале обыграв СКА из Ростова (2:1). Львовяне остались единственной командой не из высшей союзной лиги, выигравшей этот трофей. Почти 30 тысяч украинцев приехали в Москву, чтобы поддержать свою команду в решающем матче, и над "Лужниками" звучало: "Тьохнув пісню соловей за гаєм... Всюди буйно квітне черемшина...". После победы уже во Львове самолет с триумфаторами был вынужден приземлиться на запасную, военную посадочную полосу — основная была занята болельщиками. Которые к автобусу несли обладателей Кубка на руках. Позже футболисты получили по 300 рублей премии, по спортивному костюму и радиоприемнику. А возле стадиона "Украина" была установлена арка с барельефами победителей того финала во главе с тренером Эрнестом Юстом и капитаном Игорем Кульчицким.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Одиозные финалы Кубков: "Черемшина" в Москве и два "Реала" в Мадриде". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"