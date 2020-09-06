Одиозный динамовец Родригес принес победу Люксембургу в Лиге наций (видео)

Вчера состоялось еще девять матчей нового сезона Лиги наций, после которых закрылся первый тур. Напомним все результаты субботы в Лиге наций. В одной из встреч автором решающего гола стал киевский динамовец Жерсон Родригес.

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Сборная Люксембурга, за которую играет 25-летний уроженец Португалии, выступает в Лиге С – третьем по рангу дивизионе. Вчера команда Родригеса добыла волевую победу в Баку, обыграв сборную Азербайджана – 2:1. Хозяева уже на 26-й минуте остались в меньшинстве: Эмрели получил красную карточку от английского рефери Каваны. Правда, это не помешало им открыть счет на 43-й минуте после редкой атаки.

Но после перерыва Люксембург сначала сравнял счет: Антон Кривоцюк – украинец с паспортом Азербайджана срезал мяч в свои ворота. А на 73-й минуте судья назначил пенальти за игру рукой, и Жерсон его реализовал. Смотрите обзор матча.

Ранее Родригеса выгнали с тренировки турецкого клуба.

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Однако лидером группы С1 стала сборная Черногории, которая взяла три очка на Кипре благодаря дублю своего лидера, Стефана Йоветича, во втором тайме – 2:0. Смотрите, как бывший игрок "Манчестер Сити" и "Интера", а нынешний "Монако" забивал мячи в Никосии.

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