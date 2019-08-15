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Одиозный игрок "Интера" с женой шокировали откровенной фотосессией

Сегодня, 14:31

Ванда и Марио умеют удивлять

Ванда и Мауро Икарди

Ванда и Мауро Икарди / Фото: Instagram

Семейство Икарди решило вновь поразить публику откровенными снимками. Ранее жена футболиста итальянского "Интера" Мауро Икарди Ванда поделилась раскованными фотографиями в Instagram. Теперь уже девушка решила подключить к фотосессии и своего мужа.

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Мауро вместе с женой сфотографировались в басейне, где не стеснялись показывать свои чувства на публике. В данный момент у футболиста не очень идут дела в "Интере". Игрок активно ищет новый клуб, и пока может себе немного расслабиться вместе со своей второй половинкой.

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Интересно, что год назад Буффон совершил подобный обряд в Париже, после перехода в "Пари Сен-Жермен". Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси Vita spericolata ("Отчаянная жизнь").

Напомним, что  "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

Смотрите курьезный гол Лукаку в Лиге чемпионов:

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фотографии Интер Италия Мауро Икарди

Источник: Сегодня|Спорт

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