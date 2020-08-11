Одна поездка в Испанию остановит целый чемпионат: правительство угрожает из-за нарушения карантина

Правительство Шотландии пригрозило остановить сезон в высшем футбольном дивизионе страны, Премьершипе, после нарушения правил карантина защитником "Селтика" Боли Болинголи-Мбомбо. Перед матчем с клубом "Килмарнок" Болинголи отправился в Испанию, где началась вторая волна коронавируса. До начала поединка в его клубе не знали про путешествие. Ранее мы писали, что Ибрагимович нарушил карантин в Швеции.

"Правительству Шотландии известно об игроке "Селтика", который нарушил правила карантина на прошлой неделе. В настоящее время мы ведём переговоры с руководящими органами клуба и лиги, чтобы установить факты. Если это подтвердится как ещё один серьёзный инцидент в шотландском футболе, в котором протоколы были нарушены с риском для здоровья населения, у правительства Шотландии не останется иного выбора, кроме как подумать о приостановлении чемпионата страны", — цитирует Sky Sports заявление правительства Шотландии.

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"Селтик" / Фото: Reuters

Также источник сообщает, что главный тренер "Селтика" Нил Леннон выразил недовольство поступком Болинголи. В настоящий момент зараженных коронавирусом в шотландском клубе, за который выступает украинец Марьян Швед, не выявлено.

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