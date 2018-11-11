Одно очко от "Баварии": соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов опять победил

Уверенную игру в чемпионате Германии в последний месяц демонстрирует ближайший соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов – "Хоффенхайм", который 27 ноября как раз будет принимать горняков у себя. После четырех туров ЛЧ у немецкого клуба – три очка, у украинского – два, фактически в матче между ними будет определяться главный неудачник группы.

Зато в Бундеслиге дела у "Хоффенхайма" начали налаживаться. В последних четырех турах Бундеслиги команда самого молодого тренера в истории Лиги чемпионов Юлиана Нагельсманна выиграла у "Нюрнберга" (3:1 в гостях), "Штутгарта" (4:0 дома), "Байера" (4:1 в гостях) и теперь – "Аугсбурга" (2:1 дома).

В субботу "Аугсбург" в случае победы мог сравняться по очкам с "Хоффенхаймом", но джокер Нелсон забил победный мяч после того, как недавние соперники сборной Украины по отбору ЧМ-2018 – хорват Крамарич и исландец Финнбогасон – обменялись голами в середине второго тайма.

"Хоффенхайм" – "Аугсбург" – 2:1

Голы: Крамарич (65), Нелсон (83) – Финнбогасон (69).

"Хоффенхайм": Бауманн – Кадержабек, Фогт, Бичакчич, Шульц (Нелсон, 82) – Демирбай, Нортвейт, Биттенкурт (Грифо, 66) – Жоэлинтон, Салаи, Крамарич (Бренет, 88).

"Аугсбург": Луте – Гауэлеу, Хедира, Хинтереггер – Шмид, Байер, Ку Чачхоль (Шибер, 90), Макс – Рихтер, Каюби (Грегорич, 78) – Финнбогасон.

Теперь "Хоффенхайм" набрал 19 очков и всего чуть-чуть проигрывает "Баварии" (20), которая выдала худший старт в чемпионате Германии за восемь сезонов.

В среду в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" вел дома в счете с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу над немецким "Хоффенхаймом", который с начала второго тайма играл в меньшинстве.