Одноклубница Месси шокировала Японию: стали известны все пары 1/4 ЧМ по футболу среди женщин

Из восьми команд, продолжающих борьбу за титул чемпиона мира, сразу семь представляют Европу

Радость голландки Лике Мартинс. Фото: AFP

На чемпионате мира по футболу среди женщин во Франции состоялись заключительные матчи 1/8 финала. В них Италия обыграла Китай со счетом 2:0, а Голландия одолела Японию (2:1) благодаря пенальти на последней минуте, который реализовала лучшая футболистка мира-2017 Лике Мартинс, представляющая, как и Лионель Месси, "Барселону".

Таким образом стали известны все пары 1/4 финала женского ЧМ по футболу. Среди восьми команд – всего одна не из Европы, американская:

27 июня Норвегия – Англия (Гавр)

28 июня Франция – США (Париж)

29 июня Италия – Голландия (Валансьен)

29 июня Германия – Швеция (Ренн)

Турнир продлится до 7 июля. Финальный матч состоится в Лионе. Свой титул на этих соревнованиях защищает сборная США, которая в финале канадского мундиаля четырехлетней давности разгромила Японию со счетом 5:2.

Как мы сообщали ранее, открытая лесбиянка вывела американок в 1/4 ЧМ: нападающая Меган Рапино – на поле и вне его. 33-летняя блондинка-вингер Меган Рапино состоит в отношениях с 38-летней американской баскетболисткой, жгучей брюнеткой Сью Берд – четырехкратной олимпийской чемпионкой, которая с 2004 по 2014 годы выступала в клубах Москвы и Екатеринбурга. Девушки не стесняются выкладывать свои совместные, и порой довольно интимные, фото в соцсетях.

Меган Рапино и Сью Берд. Фото – Instagram

Также мы писали, что ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Графика Организации Объединенных Наций подготовлена в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте. Интересно, что ранее футболистки женской сборной США подали в суд на национальную федерацию футбола, требуя равных зарплат с футболистами-мужчинами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Одноклубница Месси шокировала Японию: стали известны все пары 1/4 ЧМ по футболу среди женщин". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"