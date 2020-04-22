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Одноклубник Малиновского во второй раз сдал положительный тест на коронавирус

22 апреля, 20:52

Александр Трикиша

Марко Спортьелло заразился коронавирусом еще месяц назад и до сих пор не может вылечиться

Вратарь итальянской "Аталанты" Марко Спортьелло повторно прошел тест на коронавирус и сдал положительный результат. Впервые одноклубнику нашего Руслана Малиновского диагностировали коронавирус 20 марта, сообщает La Gazzetta dello Sport. Кстати, матч украинца Малиновского назвали "бомбой", которая разнесла коронавирус по Италии. Поединок Лиги чемпионов, вызвавший массовую миграцию зараженных, состоялся 19 февраля в Милане.

Что касается Спортьелло, то голкипер находится дома, и его самочувствие не вызывает опасений, поэтому Марко продолжит оставаться на домашнем карантине.

Спортьелло выступает за "Аталанту" с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в трех матчах чемпионата Италии, в которых пропустил три гола. Контракт вратаря с бергамским клубом действует до лета 2021 года.

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Ранее мы писали, что итальянским клубам пока не разрешили возобновить тренировки. Клубы приняли резолюцию о возобновлении сезона, но им пока не разрешили приступить к тренировкам.

Также сообщалось, что всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус, прежде чем возобновлять сезон. Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Обзор матча "Аталанта" – "Валенсия", спровоцировавшего эпидемию коронавируса в Италии:

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вратарь чемпионат Италии коронавирус Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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