Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, который начиная со следующего сезона будет выступать за "Барселону", не сдержал эмоций на вечеринке по случаю своего перехода в каталонский клуб. Напомним, одноклубник Роналду Пьянич станет партнером Месси за 60 млн евро, тогда как в обратном направлении, из "Барсы" в "Ювентус", за 80 млн последует Артур.

Реклама

Во время вечеринки прозвучала близкая полузащитнику сборной Боснии и Герцеговины Миралему Пьяничу песня – в какой-то момент футболист обнялся с отцом и, уткнувшись ему в плечо, расплакался, как ребенок.

Напомним, "Барселона" объявила о договоренности по трансферу Пьянича 29 июня. Сумма в 60 млн евро, которую каталонский клуб заплатит за футболиста, может вырасти еще на 5 млн за счет бонусов. При этом хавбек подписал с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят 400 млн евро. Этот переход состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

Реклама Миралем Пьянич / Фото: Reuters

Читайте также: Месси теряет тренера: назван день, когда могут уволить наставника "Барселоны"

Ранее, комментируя новый этап в своей карьере, Миралем Пьянич написал у себя в Twitter: "Я очень счастлив. Отдам все для этого клуба. До скорых встреч. Вперед, "Барса".

Смотрите, как забивает Пьянич

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама