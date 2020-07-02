Українська
$ 26,77
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео

2 июля, 16:13

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник Миралем Пьянич не смог сдержать эмоций, разрыдавшись в плечо своему отцу

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, который начиная со следующего сезона будет выступать за "Барселону", не сдержал эмоций на вечеринке по случаю своего перехода в каталонский клуб. Напомним, одноклубник Роналду Пьянич станет партнером Месси за 60 млн евро, тогда как в обратном направлении, из "Барсы" в "Ювентус", за 80 млн последует Артур.

Реклама

Во время вечеринки прозвучала близкая полузащитнику сборной Боснии и Герцеговины Миралему Пьяничу песня – в какой-то момент футболист обнялся с отцом и, уткнувшись ему в плечо, расплакался, как ребенок.

Напомним, "Барселона" объявила о договоренности по трансферу Пьянича 29 июня. Сумма в 60 млн евро, которую каталонский клуб заплатит за футболиста, может вырасти еще на 5 млн за счет бонусов. При этом хавбек подписал с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят 400 млн евро. Этот переход состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

Миралем Пьянич
Реклама

Миралем Пьянич / Фото: Reuters

Читайте также: Месси теряет тренера: назван день, когда могут уволить наставника "Барселоны"

Ранее, комментируя новый этап в своей карьере, Миралем Пьянич написал у себя в Twitter: "Я очень счастлив. Отдам все для этого клуба. До скорых встреч. Вперед, "Барса".

Смотрите, как забивает Пьянич

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона слезы Ювентус Турин Миралем Пьянич

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионов
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионовФутбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять