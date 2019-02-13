Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Александр Зинченко любит спортивный стиль одежды. Фото: Instagram

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d6/950/5c63d69500445.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d6/950/5c63d69500445.jpg 2019-02-13T10:37:00+02:00 Футбол Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне принял участие в шоу клубного телевидения Fashion Week и оценил внешний вид партнеров по команде. Лишь два футболиста "Сити" заслужили негативный отзыв от Де Брейне – Бернарду Силва и Александр Зинченко.

Об украинском защитнике Кевин сказал следующее:

"Без шансов. Фон красивый, а вот остальное... Ну, он молодой парень, вы сами видите. Я так одевался семь лет назад".

В прошедшем матче с "Челси" (6:0) Зинченко оформил две голевых передачи.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Зинченко 13 поединков во всех турнирах за "МанСити", в которых он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Ранее мы писали, что на матч против "Челси" Александр Зинченко вышел в сине-желтых щитках с молитвой.

Зинченко стал одним из лучших игроков матча по версии авторитетного сайта Whoscored.com. Игру украинца, отыгравшего весь поединок на левом фланге обороны, оценили оценкой в 8,7 балла. Выше оценку получили только автор хет-трика Серхио Агуэро (9,95) и Рахим Стерлинг (10,0), оформивший дубль.

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