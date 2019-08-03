Одноклубник вытолкал Неймара с командной фотосессии после победы в Суперкубке Франции

Нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оттолкнул партнера по команде Неймара во время командной фотосессии после победы в Суперкубке Франции. На видеоролике видно, как 20-летний футболист выталкивает бразильского форварда из объективов фотокамер, лишая того возможности запечатлеться на командной фотографии. Впрочем, это могла быть просто шутка, ведь на других фото Мбаппе радовался вместе с Неймаром.
Отметим, что Неймар не принимал участие в матче против "Ренна", отбывая наказание из-за полученной дисквалификации после финала Кубка страны. Напомним, поднимаясь на церемонию награждения, Неймар толкнул болельщика, который снимал матч на телефон. Затем между футболистом и фанатом произошла словесная перепалка, после чего форвард "ПСЖ" ударил мужчину в лицо.
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Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководству.
Также мы писали, что Неймар оказался в центре очередного скандала. Бразильский игрок продолжает войну в стане клуба. По завершении вечерней тренировки парижан Неймар не пожал руку спортивному директору парижского клуба Леонардо.
Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":
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