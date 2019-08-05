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Одноклубник Ярмоленко перешел в "Ливерпуль", не сыграв в прошлом сезоне ни одного матча

Сегодня, 16:50

Голкипер Адриан заменит в команде Миньоле, который ушел в "Брюгге"

Адриан уже в "Ливерпуле"

Адриан уже в "Ливерпуле" / Фото: Twitter

Одноклубник Ярмоленко перешел в "Ливерпуль", не сыграв в прошлом сезоне ни одного матча https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD Футбол Голкипер Адриан заменит в команде Миньоле, который ушел в "Брюгге"

"Ливерпуль" объявил о заключении контракта с бывшим вратарем "Вест Хэм Юнайтед" Адрианом. 32-летний испанский футболист достался мерсисайдцам бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента. Условия соглашения с Адрианом не разглашаются. В составе красных голкипер заменит Симона Миньоле, перешедшего в "Брюгге" после шести лет в клубе.

Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован "Реал Вальядолид", однако, узнав об интересе "Ливерпуля", вратарь отказался от перехода в испанскую команду.

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Адриан защищал цвета "Вест Хэма" с 2013 года, а до этого выступал за "Бетис". В минувшем сезоне испанский голкипер не провел ни одной игры в английской Премьер-лиге.

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Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху. Украинец отличился в матче товарищеского турнира против "Атлетика".

Это был первый гол Ярмоленко после длительной реабилитации. В последний раз украинец отличался 321 день назад – 16 сентября 2018 года в матче чемпионата Англии против "Эвертона" (3:1), когда сделал дубль.

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вратарь Ливерпуль Вест Хэм

Источник: sport24.ru

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