Одноклубник Ярмоленко перешел в "Ливерпуль", не сыграв в прошлом сезоне ни одного матча

"Ливерпуль" объявил о заключении контракта с бывшим вратарем "Вест Хэм Юнайтед" Адрианом. 32-летний испанский футболист достался мерсисайдцам бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента. Условия соглашения с Адрианом не разглашаются. В составе красных голкипер заменит Симона Миньоле, перешедшего в "Брюгге" после шести лет в клубе.
Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован "Реал Вальядолид", однако, узнав об интересе "Ливерпуля", вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
Адриан защищал цвета "Вест Хэма" с 2013 года, а до этого выступал за "Бетис". В минувшем сезоне испанский голкипер не провел ни одной игры в английской Премьер-лиге.
Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху. Украинец отличился в матче товарищеского турнира против "Атлетика".
Это был первый гол Ярмоленко после длительной реабилитации. В последний раз украинец отличался 321 день назад – 16 сентября 2018 года в матче чемпионата Англии против "Эвертона" (3:1), когда сделал дубль.
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