Одноклубник Зинченко бросил модель по просьбе мамы: она просто видела ее Instagram

Фернанда Кьерос / Фото: Instagram

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус расстался с бразильской моделью Фернандой Кьерос после нескольких месяцев совместной жизни. По информации The Sun, причиной разрыва могла быть мама бразильца. Жезус начал встречаться девушкой прошлым летом, но строгая мама футболиста Вера не позволяла девушке переезжать к любимому, поэтому в Англии ей приходилось жить в гостинице. Несмотря на запрет, парочка все же съехалась в октябре, но на Рождество их любовная история завершилась.

При этом, инициатором разрыва отношений стал именно футболист. Как сообщил источник в клубе, Жезус сообщил Фернанде о расставании по телефону, когда она отправилась на родину повидаться с родственниками. "Говорит, что не хочет отношений и предпочитает сосредоточиться на карьере", – сказал близкий к "Сити" источник и добавил, что Фернанда убита горем.

Возможно, мать футболиста была против такой второй половины своего сына из-за ее откровенных фото в Instaghram – у Фернанды более 200 тысяч подписчиков в соцсети и она регулярно радует их снимками в купальниках.

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Смотрите, как забивает Габриэл Жезус:

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