Одноклубник Зинченко дисквалифицирован за нападение на будку VAR

Габриэл Жезус и Эдерсон / Фото: AFP

Форвард сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Габриэл Жезус получил отстранение от матчей национальных команд на два месяца. Такое решение приняла КОНМЕБОЛ. Причиной вынесения данного вердикта стал инцидент, произошедший в финале Кубка Америки-2019. Напомним, что в финальном матче Кубка Америки-2019 бразильская сборная одолела Перу со счетом 3:1.

Нападающий был удален на 70-й минуте встречи. Уходя с поля, он ударил кулаком по будке, где сидят делегаты матча, а затем опрокинул стойку с системой видеопомощи арбитрам. За данное деяние игрок получил два месяца дисквалификации и был оштрафован на 30 тысяч евро.

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Напомним, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019. Таким образом, Месси пропустит стартовый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022.

Напомним, что Лионель Месси бойкотировал награждения на Кубке Америки после матча за третье место. Футболист обвинил организаторов турнира в коррупции, а также раскритиковал работу судей. "Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду", – заявил аргентинец.

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