Одноклубник Зинченко получил тяжелую травму, пока украинец завоевывал Суперкубок Англии

Лерой Сане / Фото: AFP

"Манчестер Сити" подтвердил на своем официальном сайте, что вингер Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. 23-летний игрок получил повреждение в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, пен 5:4) и был заменен в самом начале первого тайма.

Сане перенесет операцию на следующей неделе. В то же время, "Манчестер Сити" предоставит Лерою всю необходимую поддержку.

Напомним, Лерой Сане перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Шальке". Сумма трансфера составила 50,5 млн. евро.

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Шикарный гол Лероя Сане в ворота своей бывшей команды:

В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Сане с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что лидера "МанСити" не допустили к матчу за Суперкубок Англии из-за опасений, что он может провалить допинг-тест. Алжирский футболист принимал таблетки, и в клубе не знают, не входили ли в их состав запрещенные препараты.

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