Одноклубник Зинченко с зарплатой 12 млн евро в год проиграл суд гувернантке из-за 4 тысяч
Няня, работавшая в семье алжирца Рияда Мареза, добилась выплаты денег, которые вычли из ее жалования
Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Рияд Марез проиграл судебное дело бывшей няне своих детей Каталине Мирафлорес, сообщает The Sun. По информации источника, 28-летний алжирский вингер и его жена Рита совершили необоснованный вычет из заработной платы женщины, которая присматривала за их четырьмя детьми, в размере 4 тысяч евро. После этого Мирафлорес, работавшая в семье Мареза с 2018 года, обратилась в суд и выиграла дело.
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Футболиста обязали выплатить няне указанную сумму и возместить ущерб заявителю в размере 167 евро. Отметим, что в "Манчестер Сити" Марез перешел летом прошлого гола из "Лестер Сити". Трансфер алжирца обошелся "горожанам" в 68 млн евро. А зарплата футболиста в стане действующего чемпиона Англии составляет порядка 11,6 млн евро в год.
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Напомним, одноклубник Мареза Александр Зинченко в эти дни отдыхает в Калифорнии со своей девушкой – журналисткой Владой Седан. Накануне Влада пожаловалась на нелегкую жизнь с футболистом, которого – из-за проигранного спора – ей пришлось носить на спине. "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю", – посетовала сексапильная журналистка. "И так будет с каждым!" – добавил Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.
Также мы писали, что суперкомпьютер предсказал новый титул "Манчестер Сити". Программа прогнозирует в следующем сезоне победу команды Александра Зинченко в английской Премьер-лиге, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" войдут в тройку.
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