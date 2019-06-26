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Одноклубник Зинченко с зарплатой 12 млн евро в год проиграл суд гувернантке из-за 4 тысяч

26 июня, 19:26

Няня, работавшая в семье алжирца Рияда Мареза, добилась выплаты денег, которые вычли из ее жалования

Александр Зинченко и Рияд Марез
Александр Зинченко и Рияд Марез. Фото: Getty Images

Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Рияд Марез проиграл судебное дело бывшей няне своих детей Каталине Мирафлорес, сообщает The Sun. По информации источника, 28-летний алжирский вингер и его жена Рита совершили необоснованный вычет из заработной платы женщины, которая присматривала за их четырьмя детьми, в размере 4 тысяч евро. После этого Мирафлорес, работавшая в семье Мареза с 2018 года, обратилась в суд и выиграла дело.

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Футболиста обязали выплатить няне указанную сумму и возместить ущерб заявителю в размере 167 евро. Отметим, что в "Манчестер Сити" Марез перешел летом прошлого гола из "Лестер Сити". Трансфер алжирца обошелся "горожанам" в 68 млн евро. А зарплата футболиста в стане действующего чемпиона Англии составляет порядка 11,6 млн евро в год.

Смотрите, как Марез забивает за "МанСити"

Напомним, одноклубник Мареза Александр Зинченко в эти дни отдыхает в Калифорнии со своей девушкой – журналисткой Владой Седан. Накануне Влада пожаловалась на нелегкую жизнь с футболистом, которого – из-за проигранного спора – ей пришлось носить на спине. "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю", – посетовала сексапильная журналистка. "И так будет с каждым!" – добавил Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.


Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Также мы писали, что суперкомпьютер предсказал новый титул "Манчестер Сити". Программа прогнозирует в следующем сезоне победу команды Александра Зинченко в английской Премьер-лиге, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" войдут в тройку.

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Тег Манчестер Сити, Рияд Марез

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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