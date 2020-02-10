Одноклубник Зинченко "сделал ребенка" девушке, которую врачи считали бесплодной

Модель Лорин Гудман призналась, что беременна от Кайла Уокера. Малыш должен появиться на свет в апреле

Кайл Уокер и Лорин Гудман / Фото: Mirror

Британская модель Лорин Гудман рассказала, что отцом ее ребенка является футболист сборной Англии – одноклубник украинца Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Кайл Уокер. В интервью The Sun девушка призналась, что устала от назойливых сообщений, поэтому и решила назвать имя отца ребенка.

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"Я хочу обнародовать истину, потому что я завалена сообщениями с вопросом, кто отец, – заявила модель Лорин Гудман. – Меня преследуют, и это вызывает у меня стресс в третьем триместре моей беременности. Я хочу раз и навсегда положить конец всем спекуляциям, поэтому готова назвать имя отца. Кайл Уокер и я ожидаем ребенка в апреле. Он был зачат в июле. В период, когда мы оба расстались с нашими предыдущими партнерами. Это будет последний раз, когда я буду комментировать это"

Прошлым летом Уокер и Лорин имели краткие отношения после того, как она бросила футбольного агента Дейна Рашфорда – брата нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса, а Уокера выгнали из дома после того, как любовница Лаура Браун написала сообщение его жене об интимных отношениях с Кайлом.

/ Фото: AFP

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Лорин добавил, что считает свою беременность от футболиста "Манчестер Сити" чудом, потому что специалисты предупредили ее, что она никогда не сможет забеременеть естественным путем из-за проблем со здоровьем.

Уокер со своей женой и дочкой. Фото Getty Images

"Мне сказали, что мне нужно пройти ЭКО. Я была в начале менопаузы в возрасте 27 лет. Это было очень сложно осознать. Учитывая мои медицинские обстоятельства, рождение ребенка, естественно, является самым большим чудом и благословением, которое я могла когда-либо получить", – отметила девушка

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