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Одноклубника Зинченко ограбили на полмиллиона

31 мая, 08:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Для Рияда Мареза завершение карантина обернулось грандиозными потерями

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез стал жертвой грабителей, сообщает The Sun. В дом футболиста сборной Алжира проникли неизвестные и вынесли ценностей на общую сумму в 550 тысяч фунтов. Грабители украли несколько пар дорогих часов, общая стоимость которых составляет более 300 тысяч фунтов, забрали 50 тысяч наличными и еще унесли модные браслеты фирмы Cartier на сумму 150 тысяч фунтов.

В текущем сезоне Марез провел 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает 29-летнего полузащитника в 43 миллиона фунтов.

Ранее мы писали, что звезда "МанСити" бросил жену ради модели, которая младше него на шесть лет. У бывших супругов осталось двое детей.

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Напомним, что в середине марта дом футболиста "Тоттенхэма" ограбили, пока он был на игре – жене и детям угрожали мачете.

А в прошлом году дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

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ограбление чемпионат Англии Манчестер Сити Рияд Марез

Источник: Сегодня|Спорт

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