Одноклубника Зинченко выгнали из сборной Англии: Стерлинг устроил разборки с Гомесом

Рахим Стерлинг и Джо Гомес / Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, скорее всего, не поможет сборной Англии в заключительных отборочных матчах к Евро-2020 против Черногории (14 ноября) и Косово (17 ноября). Самого результативного игрока англичан в отборе – 8 голов и 6 передач – выгнали из расположения национальной команды. Ранее мы писали, что самого дорогого футболиста чемпионата Германии исключили из команды за опоздание.

Вчера одноклубник украинца Александра Зинченко вместе с другими футболистами прибыл в расположение "Трех Львов" и ничего не предвещало беды. Однако вскоре пресс-служба сборной неожиданно сообщила, что Рахим исключен из состава команды. Оказалось, что 23-летний хавбек стал инициатором конфликта с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Накануне, 10 ноября "Ливерпуль" переиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии 3:1, а между гроками произошло жесткое столкновение в одном из моментов.

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Видимо, Стерлинг не успел остыть после матча и решил выяснить отношения с грубо игравшим защитником еще и в лагере сборной. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт и партнерам по английской команде пришлось их разнимать. Виновником произошедшего признали Стерлинга, и хотя форвард извинился, главный тренер сборной Гарет Саутгейт исключил его из состава на матч с Черногорией.

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