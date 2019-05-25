Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Одному из самых титулованных клубов Турции грозит наказание от УЕФА за финансовые махинации

25 мая, 12:52

Турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона

Фото: AFP

УЕФА может применить санкции к "Фенербахче" в связи с нарушением клубом принципов финансового Fair Play, сообщает официальный сайт союза. "Фенербахче" не выполнил условия соглашения об урегулировании, подписанное с УЕФА в 2016 году не вышел на безубыточность в сезоне-2018/2019. Следственная палата УЕФА передала дело в арбитраж, который определит наказание для "Фенербахче".

Отметим, что турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Кроме того, УЕФА отметил, что "Галатасарай" и "Маккаби" (Тель-Авив) выполнили задачи, поставленные на этот год. При этом оба клуба остаются в режиме урегулирования нарушений. "Порту" частично выполнил цели, в связи с чем у клуба продолжат действовать ограничения на количество игроков в заявке.

Ранее мы писали, что следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов. УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил.

Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА. В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.

Награждение чемпиона Англии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег УЕФА, чемпионат Турции, fair play, Фенербахче

Вы сейчас просматриваете новость " Одному из самых титулованных клубов Турции грозит наказание от УЕФА за финансовые махинации". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Советский спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский футболист Сергей Рыбалка отвесил два гола чемпиону Турции

Сегодня, 09:36

Экс-футболист "Динамо" стал героем матча против "Галатасарая"

Украинский струнный квартет выступит перед началом финала Лиги чемпионов

21 мая, 17:31

Девушки представят специальную версию культового гимна Лиги чемпионов

"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции и озолотит "Динамо"

20 мая, 10:13

Киевляне получат бонус за чемпионский титул Юнеса Беланда

Следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов

17 мая, 10:40

УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил

Ребров поспорит с Луческу за пост главного тренера знаменитой команды

16 мая, 19:09

Между экс-наставниками "Динамо" и "Шахтера" выбирает себе коуча гранд турецкого футбола "Бешикташ"

Мирча Луческу вернется к тренерской работе в Турции

15 мая, 13:58

Румынский тренер уже становился чемпионом Турции с "Бешикташем"

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Ким Кардашьян боится, что Меган Маркл украдет у нее звание

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

В Кремле рассказали, когда Путин поздравит Зеленского

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

23 мая, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь