Одному из самых титулованных клубов Турции грозит наказание от УЕФА за финансовые махинации

Турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона

Фото: AFP

УЕФА может применить санкции к "Фенербахче" в связи с нарушением клубом принципов финансового Fair Play, сообщает официальный сайт союза. "Фенербахче" не выполнил условия соглашения об урегулировании, подписанное с УЕФА в 2016 году не вышел на безубыточность в сезоне-2018/2019. Следственная палата УЕФА передала дело в арбитраж, который определит наказание для "Фенербахче".

Отметим, что турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Кроме того, УЕФА отметил, что "Галатасарай" и "Маккаби" (Тель-Авив) выполнили задачи, поставленные на этот год. При этом оба клуба остаются в режиме урегулирования нарушений. "Порту" частично выполнил цели, в связи с чем у клуба продолжат действовать ограничения на количество игроков в заявке.

Ранее мы писали, что следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов. УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил.

Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА. В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.

Награждение чемпиона Англии:

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