Одному из самых титулованных клубов Турции грозит наказание от УЕФА за финансовые махинации
Турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона
УЕФА может применить санкции к "Фенербахче" в связи с нарушением клубом принципов финансового Fair Play, сообщает официальный сайт союза. "Фенербахче" не выполнил условия соглашения об урегулировании, подписанное с УЕФА в 2016 году не вышел на безубыточность в сезоне-2018/2019. Следственная палата УЕФА передала дело в арбитраж, который определит наказание для "Фенербахче".
Отметим, что турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Кроме того, УЕФА отметил, что "Галатасарай" и "Маккаби" (Тель-Авив) выполнили задачи, поставленные на этот год. При этом оба клуба остаются в режиме урегулирования нарушений. "Порту" частично выполнил цели, в связи с чем у клуба продолжат действовать ограничения на количество игроков в заявке.
Ранее мы писали, что следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов. УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил.
Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.
Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА. В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.
Награждение чемпиона Англии:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Одному из самых титулованных клубов Турции грозит наказание от УЕФА за финансовые махинации". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский футболист Сергей Рыбалка отвесил два гола чемпиону Турции
Экс-футболист "Динамо" стал героем матча против "Галатасарая"
"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции и озолотит "Динамо"
Киевляне получат бонус за чемпионский титул Юнеса Беланда
Следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов
УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил
Ребров поспорит с Луческу за пост главного тренера знаменитой команды
Между экс-наставниками "Динамо" и "Шахтера" выбирает себе коуча гранд турецкого футбола "Бешикташ"