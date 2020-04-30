Официальная точка в чемпионате Франции: кто покинет элиту и почему "Лион" пойдет в суд

В Лиге чемпионов в следующем году сыграют "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн"

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции принял решение досрочно завершить сезон-2019/20, основываясь на заявления премьер-министра и правительства страны. Также была озвучена окончательная классификация команд в Лиге 1 и Лиге 2. Ее определили по спортивному принципу, как того требовали в УЕФА. Ранее мы уже писали, что коронавирус сделал Неймара и Мбаппе досрочными чемпионами Франции.

Отметим, что при распределении мест в турнирной таблице был использован критерий среднего количества очков за игру – все набранные баллы делятся на количество сыгранных матчей. Применение этого правила внесло одно изменение в предыдущую таблицу: "Страсбург" с 38 очками, который сыграл на матч меньше, оказался на 10-м месте впереди "Анже", хотя у того было больше баллов – 39.

Кроме того, Совет директоров LFP единогласно принял решение присудить титул чемпиона Лиги 1 "Пари Сен-Жермену", а звание победителя Лиги 2 – клубу "Лорьян". Помимо "ПСЖ", по информации ligue1.com, в Лиге чемпионов сыграют "Марсель" и "Ренн". В Лиге Европы Францию представят "Лилль", "Реймс" и "Ницца", а оставшийся седьмым "Лион" теперь без еврокубков впервые с 1997 года. "Реймсу" и "Ницце" он уступил лишь один балл.

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В связи с этим руководство "Лиона" может подать в суд на LFP за досрочное завершение сезона. В заявлении "ткачей" говорится, что ущерб клуба составляет несколько десятков миллионов евро. "Лион", который вышел в 1/8 финала текущей Лиги чемпионов, предлагал завершить сезон в формате плей-офф, который мог бы заинтересовать телевидение и удовлетворить требования УЕФА доиграть чемпионаты. Но его не поддержали.

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Из элитного дивизиона вылетят две команды, на место которых зайдут два клуба из Лиги 2. Таким образом, в классе понизятся "Амьен" и "Тулуза", а в элитный дивизион поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

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