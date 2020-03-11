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Официально: два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса

11 марта, 18:28

Александр Трикиша

Матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" пройдут в другое время

Официальный сайт УЕФА сообщает, что матчи 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе", которые должны были пройти в четверг, 12 марта, перенесены на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса. Ранее мы писали, что Испания не пустила к себе самолет итальянской "Ромы".

"В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введенных вчера властями Испании, матчи не состоятся в запланированные ранее даты. Они должны были пройти 12 марта 2020 года. Решения по двум этим матчам будут приняты в ближайшем будущем", – говорится в заявлении УЕФА.

Как мы сообщали, ранее на игру Лиги Европыс "Интером" в Милан отказался лететь "Хетафе". Президент испанского клуба предпочитает получить технический проигрыш от УЕФА, но не будет подвергать риску свою команду.

Напомним, что сегодняшний матч Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. В первом матче немцы одержали победу со счетом 2:1. "ПСЖ" – "Боруссия" онлайн трансляция есть на нашем сайте.

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Лига Европы Интер Италия Севилья Хетафе Рома Италия коронавирус

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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