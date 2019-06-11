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Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

11 июня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Португальский тренер Паулу Фонсека завершает свою работу в донецком "Шахтере", сообщает официальный сайт чемпионов Украины. Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Символично, что Паулу уходит непобежденным: вместе с ним "Шахтер" выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег Шахтер Донецк, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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