Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Паулу Фонсека. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Португальский тренер Паулу Фонсека завершает свою работу в донецком "Шахтере", сообщает официальный сайт чемпионов Украины. Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Символично, что Паулу уходит непобежденным: вместе с ним "Шахтер" выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"