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Официально: в чемпионате Украины по футболу будет 16 команд

10 июля, 17:56

Премьер-лигу постепенно будут расширять до сезона-2021/22

Заседание исполкома УАФ
Заседание исполкома УАФ. Фото: Facebook

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко официально объявил о расширении высшего дивизиона чемпионата страны по футболу. Вскоре в Премьер-лиге будут играть 16 команд.

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"Отличная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне – 2021/2022 – до 16 команд. Важно, что такой шаг сделан до начала нового сезона соревнований, что позволит и клубам Премьер-лиги, и клубам Первой лиги основательно подготовиться к изменению формата турнира, четко расставить собственные приоритеты и разработать стратегию их достижения. А еще это решение станет дополнительной мотивацией для молодых игроков, которые мечтают попасть в Премьер-лигу. Поэтому, новый футбольный сезон будет однозначно интереснее и более конкурентным", – написал Павелко в Facebook.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. 

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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Тег футбол, чемпионат Украины, премьер-лига

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Сегодня|Спорт

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