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Официально! В Германии окончательно разрешили играть в футбол в условиях пандемии

6 мая, 18:48

Олег Люлька

Бундеслига возобновится уже во второй половине мая - зрителей не будет, но клубы должны выжить

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт выступил с заявлением по поводу возможного возобновления сезона в Бундеслиге. Оно прозвучало после новости о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель Германии решили, что сезон в первой и второй Бундеслигах возобновится во второй половине мая.

"Сегодняшнее решение – хорошая новость для Бундеслиги и для второй Бундеслиги. Это связано с большой ответственностью клубов и их сотрудников, дисциплинированно выполнявших медицинские и организационные требования. Игры без зрителей не являются идеальным решением для всех. Однако в условиях кризиса, угрожающего самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде. В этот день я хотел бы поблагодарить политиков из федерального правительства и правительств штатов за их доверие", – приводит слова Кристиана Зайферта официальный сайт Немецкой футбольной лиги

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Отметим, что последние матчи в Бундеслиге перед паузой, связанной с пандемией коронавируса, были сыграны 11 марта, после чего немецкий чемпионат был прерван. По состоянию на 6 мая, в Германии выявлены 167 239 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 6993 человека.

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд коронавирус Бундеслига

Источник: Sportbox

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