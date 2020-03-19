Официально: весь футбол в Англии приостановлен на более длительный срок

Сезон в АПЛ был продлен до неопределенного срока

Представители клубов Английской Премьер-лиги и руководство английского футбола обсудили план действий в условиях коронавируса. По итогам встречи было принято коллективное решение отложить возобновление турнира как минимум до 30 апреля. То же касается и других английских футбольных соревнований.

"Мы поддержали УЕФА в решении перенести Евро-2020, чтобы освободить место в календаре для внутренних чемпионатов и еврокубков. В правилах и положениях Футбольной ассоциации говорится о том, что сезон должен завершиться не позднее 1 июня, однако совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок до конца сезона-2019/20. Развитие коронавируса остается неясным, и мы можем заверить всех, что здоровье и благополучие игроков, персонала и болельщиков – наш приоритет", — говорится в заявлении на официальном сайте Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что розыгрыш АПЛ был приостановлен до 4 апреля.

Кстати, два испанских футболиста решили провести виртуальный матч чемпионата Испании. В рамках Ла Лиги 15 марта должно было состояться дерби двух команд из Севильи. Однако, как мы сообщали, из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу.

Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити":

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