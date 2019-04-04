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Официально: Витор Буэно покинул "Динамо"

Сегодня, 10:15

Бразильский полузащитник продолжит карьеру в "Сан-Паулу"

Буэно не задержался в Киеве
Буэно не задержался в Киеве. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Официально: Витор Буэно покинул "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b0/15d/5ca5b015d1047.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b0/15d/5ca5b015d1047.jpg Футбол Бразильский полузащитник продолжит карьеру в "Сан-Паулу"

Киевское "Динамо" прервало арендное соглашение с "Сантосом" относительно бразильского полузащитника Витора Буэно. Игрок вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда, тоже на правах аренды перешел в другой бразильский клуб – "Сан-Паулу".

За первую команду "Динамо" Буэно в этом сезоне провел три матча на официальном уровне (два в чемпионате УПЛ и один в Кубке), мячей не забивал.

Напомним, что недавно покинул Киев бразильский полузащитник Че Че. В "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате Украины, 1 в Кубке, 1 в Суперкубке страны, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы). После зимней паузы футболист полностью выпал из обоймы Александра Хацкевича и поддерживал форму с дублирующим составом.

Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".

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Тег Динамо Киев, Сан-Паулу, Витор Буэно

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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