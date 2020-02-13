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Официант в ресторане жестко пошутил над тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо

13 февраля, 11:30

На наставника итальянской команды хотели пролить чашку кофе

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

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В забавную ситуацию попал на днях главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо. После очередного неудачного матча, когда его команда проиграла дома сопернику из низов турнирной таблицы – "Лечче" украинца Евгения Шахова, над специалистом подшутили в ресторане. Недавно мы писали, что президент "Наполи" недоволен результатами Гаттузо. Аурелио Де Лаурентис жалеет, что расстался с Карло Анчелотти, но тот уже возглавил "Эвертон" в Англии.

Гаттузо ужинал в ресторане в кругу друзей, когда официант принес напитки. Объявив "кафе наполитано", он подал маленькую чашку Дженнаро и неожиданно ее перевернул на тренера. Тот инстинктивно отпрянул, но быстро понял, что чашка была пустой. Гаттузо поднялся и даже замахнулся на официанта. Но затем смягчился и вместе со всеми рассмеялся.

Читайте, как вчера "Наполи" победил "Интер" в Кубке Италии, сотворив сенсацию в первом полуфинале. Во втором полуфинале в четверг "Милан" сразится с "Ювентусом".

Смотрите, как "Наполи" на своем поле проиграл "Лечче" в чемпионате Италии

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