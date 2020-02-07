"Огненный бой чемпионов": "Шахтер" представил эпичное промо к матчу с "Бенфикой" в Лиге Европы

"Горняков" не считают фаворитами этого противостояния, тем не менее победа дончан вполне реальна

Донецкий "Шахтер" представил эпическое промо к первому матчу 1/16 Лиги Европы, в котором "горняки" 20 февраля в Харькове примут лиссабонскую "Бенфику". Напомним, накануне стало известно, что из-за травмы против "Шахтера" не сыграет капитан "Бенфики".

"На первый взгляд, мы как небо и земля. Но жажда к покорению вершин привела нас друг к другу. Мы прошли разные пути. Но пункт назначения у нас один. Мы сошлись с противоположных полюсов Европы, и кому-то придется на этом остановиться. Мы – два чемпиона. Но лучшим может быть только один!" – говорится в промо-ролике к матчу "Шахтер" – "Бенфика"

Смотрите, как "Бенфика" выбила из еврокубков "Зенит"

Отметим, что аналитики считают "Бенфику" фаворитом в двухматчевом противостоянии с "Шахтером" (ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля) . На выход португальцев в следующий раунд Лиги Европы установлен коэффициент 1.67, а на проход чемпионов Украины – 2.20. Иными словами, вероятность суммарной победы лиссабонцев оценивается в 57 процентов, а "горняков" – в 43 процента.

Читайте также: "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы

Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

Смотрите, как "Шахтер" в Лиге чемпионов играл на равных с "Манчестер Сити"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама