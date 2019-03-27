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"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

Сегодня, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Николай Морозюк и его жена Ирина
Николай Морозюк и его жена Ирина. Фото: Instagram
"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b50/a83/5c9b50a833551.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b50/a83/5c9b50a833551.png Футбол По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Экс-капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, выступающий на правах аренды за турецкий клуб "Ризеспор", заявил, что не намерен возвращаться в Украину.

Говоря о своих эмоциях от переезда в Турцию, Морозюк заявил: "Честно говоря, за такой короткий период я пожалел, что раньше этого не сделал".

"Если сравнивать с Украиной, то тут ты себя чувствуешь футболистом. Турция - это дорогой и солидный фейерверк, а Украина - бенгальский огонь, который быстро тухнет", – сказал Морозюк.

"Я - игрок "Динамо", с которым у меня контракт. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея этот контракт, я все же не хочу возвращаться сюда. Не конкретно в "Динамо", просто мне неинтересно играть в Украине. Это сложно все объяснить. Возможно, пройдет неделя-две и исчезнет этот эмоциональный подъем. Может, у меня просто эмоциональный стресс. Мне кажется, это не только со мной такое", – добавил Морозюк.

"Для меня Турция – как перезагрузка. Новый этап в моей жизни, ведь у меня раньше не было такой практики, я всю карьеру в Украине провел. Это очень интересно. Не знаю, как сложится все в дальнейшем, но говорю честно, что хочу остаться там. Точнее, не знаю точно, где останусь, но в Украину возвращаться не хочу".

Кроме того, динамовец Морозюк признался, что на отъезд в Турцию его сподвигла жена Ирина: "Можно сказать, что жена меня подтолкнула к этому переходу. Она видела, что в последнее время я не особо счастлив был".

Как сообщалось ранее, жена экс-капитана "Динамо" показала ключик, зажатый между грудей.

Также сообщалось, что динамовец Кадар не разговаривает с Хацкевичем.

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Тег Динамо Киев, Николай Морозюк, Ирина Морозюк, Ризеспор

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