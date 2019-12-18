Ограбление во время "Эль Класико": дом игрока "Барселоны" обчистили перед встречей с "Реалом"

Пока Семеду готовился к ответственному матчу, его дом ограбили неизвестные

Нелсон Семеду / Фото: Reuters

Неизвестные обокрали дом португальского защитника "Барселоны" Нелсона Семеду, сообщает AS. По информации источника, инцидент произошел сегодня, 18 декабря, в день матча перенесенного 10-го тура испанской Примеры "Барселона" – "Реал" (0:0). Сообщается, что из дома защитника были украдены часы, ювелирные изделия и другие ценности. На момент кражи португальский футболист находился за пределами дома.

Отметим, что сам Семеду вышел в стартовом составе своей команды на матч против "Реала" и отыграл 55 минут. Команды так и не смогли забить по правилам, а гол Гарета Бейла был отменен из-за офсайда после использования системы VAR, хотя положение вне игры было очень сомнительным.

Для Испании ограбления домов футболистов давно не в диковинку. Ранее мы писали, что грабители обчистили дом игрока "Реала", пока тот участвовал в дерби Мадрида. В момент ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро.

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Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

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Также ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

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