Огромная собака Месси не смогла отобрать мяч у футболиста и его детей

Игрок "Барселоны" решил немного развлечься у себя во дворе

Лионель Месси. Фото: AFP

Звездный форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси продолжает активно отдыхать перед стартом нового сезона. 32-летний аргентинец во дворе собственного дома вместе со своими детьми сыграл в известную игру "собачки".

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Как не странно, но отбирать мяч должна была именно собака по кличке Халк. Месси с сыновьями сформировали треугольник и начали гонять Халка за игровым снарядом. Огромный пес долго не мог забрать его у одного из лучших футболистов планеты, но под конец игры все же завладел оранжевым шариком.

В прошлом сезоне Лео Месси сыграл за "Барселону" в чемпионат Испании 34 матча, в которых сумел отличиться 36 забитыми голами и 13 результативными передачами.

Ранее стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Одна ночь на вилле на острове в Карибском бассейне стоит около 5,5 тысяч евро.

Также добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.

Смотрите гол Месси за "Барселону":

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