"Ох и орех!": жена игрока "Динамо" восхитила своей фигурой

Сегодня, 16:59

Пользователи соцсетей активно комментируют попу Ирины Морозюк

Ирина Морозюк. Фото Instagram
Ирина Морозюк. Фото Instagram

Жена защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала соблазнительное фото из фитнесс-клуба. Девушка продемонстрировала фигуру в Instagram и нарвалась на комплименты и шутки. "Там ничего не скушало белье?", – интересуется в комментариях футболист Виталий Мандзюк. "Там белья нет", – комментируют подписчики. "Ох и орех", "Ошеломляющая красота", – пишут комплименты под фото пользователи Instagram. Отметим, что сам Николай Морозюк сегодня может сыграть в матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Аякс".

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Жена Морозюка не в первый раз публикует пикантные снимки в соцсетях. Недавно мы писали, что Ирина Морозюк показала фотографии с отдыха. На них девушка позирует в купальнике возле пальмы. Под одной из них красотку назвали "тропиканой-женщиной".

Ранее в мае этого года Ирина Морозюк показала, как загорает в бикини на пляже. "Фигура класс, а попа супер", - писали в комментариях подписчики.

В прошлом сезоне Морозюк провел 33 матча во всех турнирах в составе "Динамо", забил три гола и сделал 7 результативных передач. В этом сезоне футболист отыграл во всех пяти матчах киевлян в чемпионате Украины, а также в двух в Лиге чемпионов, голов пока не забивал.
Николай Морозюк, WAGs, Ирина Морозюк

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Сегодня|Спорт

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