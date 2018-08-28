"Ох и орех!": жена игрока "Динамо" восхитила своей фигурой

Жена защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала соблазнительное фото из фитнесс-клуба. Девушка продемонстрировала фигуру в Instagram и нарвалась на комплименты и шутки. "Там ничего не скушало белье?", – интересуется в комментариях футболист Виталий Мандзюк. "Там белья нет", – комментируют подписчики. "Ох и орех", "Ошеломляющая красота", – пишут комплименты под фото пользователи Instagram. Отметим, что сам Николай Морозюк сегодня может сыграть в матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Аякс".

Жена Морозюка не в первый раз публикует пикантные снимки в соцсетях. Недавно мы писали, что Ирина Морозюк показала фотографии с отдыха. На них девушка позирует в купальнике возле пальмы. Под одной из них красотку назвали "тропиканой-женщиной".

Ранее в мае этого года Ирина Морозюк показала, как загорает в бикини на пляже. "Фигура класс, а попа супер", - писали в комментариях подписчики.

В прошлом сезоне Морозюк провел 33 матча во всех турнирах в составе "Динамо", забил три гола и сделал 7 результативных передач. В этом сезоне футболист отыграл во всех пяти матчах киевлян в чемпионате Украины, а также в двух в Лиге чемпионов, голов пока не забивал.