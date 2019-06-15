Охота на партнеров Лунина: обчистили дом очередной звезды "Реала"

Жертвой домушников вслед за Зинедином Зиданом и Иско стал трехкратный победитель ЛЧ Лукас Васкес

Лукас Васкес. Фото: Getty Images

Вингер "Реала" Лукас Васкес стал очередной жертвой воров в Испании, сообщает AS. По информации источника, неизвестные обокрали дом 27-летнего одноклубника Андрея Лунина, когда испанец с семьей отдыхал на Балеарских островах. Соответственно, в момент ограбления в доме никого не было. Злоумышленники забрали много материальных и личных вещей трехкратного победителя Лиги чемпионов и его семьи.

Как Васкес забивал за "Реал" в минувшем сезоне

Ранее жертвами воров в Испании стали другие известные футболисты – Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Карим Бензема, Хоакин Санчес, Жерар Пике, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мората. А буквально несколькими днями ранее преступники обчистили особняки главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника мадридцев Иско. Ни наставник Королевского клуба, ни игрок не находились во время визитов домушников в своем жилище.

Напомним, на днях новичком "сливочных" стал экс-лидер "Челси". Как мы писали, на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца стоимостью 100 млн евро собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков.

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