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"Оле! Оле! Оле!": появилось видео бурного празднования сборной Украины победы на чемпионате мира

15 июня, 23:30

Таких эмоций в украинском футболе еще не было!

Сборная Украины U20 бурно отпраздновала победу на молодежном чемпионате мира по футболу, завершившемся в Польше. Напомним, украинцы впервые за время независимости стали лучшими на планете, обыграв в финальном матче в Лодзе ровесников из Южной Кореи со счетом 3:1! По окончании поединка, когда настало время регламентной пресс-конференции главного тренера украинцев Александра Петракова, в зал ворвались все его подопечные и принялись распевать знаменитую песню: "Кампеоне! Кампеоне! Оле! Оле! Оле!", в такт мелодии постукивая ладонями по столу и размахивая при этом сине-желтым флагом. Таких эмоций украинский футбол еще не видел!

Видео голов финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Как мы писали ранее, Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ, пропустив лишь три гола в шести поединках. Украинский голкипер получил золотую перчатку из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Ранее болельщиков Украины порадовала главная сборная страны, поочередно обыграв в отборе Евро-2020 команды Сербии и Люксембурга:

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Тег ЧМ-2019 (U-20)

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