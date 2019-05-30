Олег Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске

Легендарный обладатель "Золотого мяча" был замечен на Олимпийском стадионе в Баку

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

Легендарный украинский футболист Олег Блохин посетил финал Лиги Европы между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Напомним, "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1, а главный тренер команды Мауричио Сарри в свои 60 лет стал самым возрастным победителем-тренеров турнира. Обзор матча "Челси" – "Арсенал" – 4:1 есть на нашем сайте.

Обладатель "Золотого мяча" прибыл на Олимпийский стадион в Баку на инвалидной коляске, сообщает издание "Советский спорт". Сообщается, что Блохин сильно хромал, поэтому воспользовался помощью специальной коляски.

В составе "Динамо" Блохин семь раз становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок СССР, трижды Суперкубок СССР, два раза побеждал в Кубке обладателей Кубков и один раз – в Суперкубке УЕФА.

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

Также мы сообщали, что болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку. Фанат из Лондона разместил фото ванной комнаты в съемной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Олег Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"