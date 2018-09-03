Олег Гусев станет тренером "Динамо"

Сегодня, 13:45

Бывший футболист будет тренировать команду 21-летних

Олег Гусев. Фото
Олег Гусев. Фото

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев определился со своим будущим. Он покинул команду в статусе свободного агента в конце прошлого сезона, но так и не нашел новую команду. 35-летний ветеран принял решение завершить карьеру игрока и попробовать себя в роли тренера.

"За несколько дней должен подписать контракт с "Динамо", где буду тренировать команду U-21", – отметил Гусев в интервью ukrinform.ru.

Гусев выступал за "Динамо" с 2004 по 2018 год с перерывом на полгода в начале 2017 года. Всего за "Динамо" он провел 443 матча и забил 96 мячей. В составе киевлян Гусев пять раз становился чемпионом Украины, столько же раз побеждал в Кубке страны и трижды выигрывал Суперкубок. В составе сборной Украины доходил до 1/4 финала ЧМ-2006, а также выступал на Евро-2012.

Напомним, после вчерашнего поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.

Напомним, что на этой неделе "Динамо" по сумме двух матчей проиграло "Аяксу" и не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Олег Гусев

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Сегодня|Спорт

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