"Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018

"Олимпиакос", выбитый динамовцами из еврокубков, "в отместку" намерен увести талантливого хава киевлян

Георгий Цитаишвили.

"Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d2/b00/5c73d2b00734d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d2/b00/5c73d2b00734d.jpg 2019-02-25T13:34:00+02:00 Футбол "Олимпиакос", выбитый динамовцами из еврокубков, "в отместку" намерен увести талантливого хава киевлян

Бывший соперник "Динамо" в Лиге Европы "Олимпиакос" проявляет интерес к молодому полузащитнику киевлян Георгию Цитаишвили, сообщает греческий ресурс Sportime.

Грекам понравилась игра 18-летний украинец Цитаишвили и они начали собирать информацию о футболисте. Но источник отмечает, что "Олимпиакосу" будет очень трудно заполучить Георгия из-за его высокой трансферной цены и интереса со стороны других клубов.

Отметим, что "Динамо" вряд ли согласится отпустить одного из своих самых талантливых футболистов, на которого уже постепенно делает ставку тренерский штаб первой команды. Несколько месяцев назад Цитаишвили подписал новый контракт с киевлянами, который рассчитан на пять лет.

Ранее Цитаишвили прокомментировал "жест Дзюбы" в своем исполнении: "Можете писать, что я плохой". Воинское приветствие трибунам после его гола в ворота сборной Франции "взорвало" соцсети.

Также сообщалось, что бронзовый призер юношеского Евро-2018 Цитаишвили пропал из заявки "Динамо". Однако позже он нашелся в офисе столичного клуба, продлившего с ним соглашение.

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