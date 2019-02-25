Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018

Сегодня, 13:34

"Олимпиакос", выбитый динамовцами из еврокубков, "в отместку" намерен увести талантливого хава киевлян

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили.
"Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d2/b00/5c73d2b00734d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d2/b00/5c73d2b00734d.jpg Футбол "Олимпиакос", выбитый динамовцами из еврокубков, "в отместку" намерен увести талантливого хава киевлян

Бывший соперник "Динамо" в Лиге Европы "Олимпиакос" проявляет интерес к молодому полузащитнику киевлян Георгию Цитаишвили, сообщает греческий ресурс Sportime.

Грекам понравилась игра 18-летний украинец Цитаишвили и они начали собирать информацию о футболисте. Но источник отмечает, что "Олимпиакосу" будет очень трудно заполучить Георгия из-за его высокой трансферной цены и интереса со стороны других клубов.

Отметим, что "Динамо" вряд ли согласится отпустить одного из своих самых талантливых футболистов, на которого уже постепенно делает ставку тренерский штаб первой команды. Несколько месяцев назад Цитаишвили подписал новый контракт с киевлянами, который рассчитан на пять лет.

Ранее Цитаишвили прокомментировал "жест Дзюбы" в своем исполнении: "Можете писать, что я плохой". Воинское приветствие трибунам после его гола в ворота сборной Франции "взорвало" соцсети.

Также сообщалось, что бронзовый призер юношеского Евро-2018 Цитаишвили пропал из заявки "Динамо". Однако позже он нашелся в офисе столичного клуба, продлившего с ним соглашение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Динамо Киев, Олимпиакос, Георгий Цитаишвили

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавший из заявки "Динамо" призер Евро-2018 нашелся в клубном офисе

21 ноября 2018, 22:10

Столичный клуб подписал новый контракт со своим юным талантом

Игрок сборной Украины отметил гол в стиле форварда сборной России

20 июля 2018, 09:59

Георгий Цитаишвили отдал "воинское приветствие" трибунам

Полезно знать: МАУ ввела новшество для пассажиров с ручной кладью

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Подводные камни установки счетчика

Индексация пенсий в марте затронет около 10 миллионов пенсионеров

В Украине обвалилось производство водки, а коньяк вообще исчез

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?
Загрузка...

Шевченко принял решение по Ракицкому

Сегодня, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Вчера, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Вчера, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Вчера, 15:51

Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

23 февраля, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном