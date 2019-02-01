Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы

Сегодня, 16:14

Соперник киевлян получит сумасшедшую поддержку болельщиков

Фото: AFP
"Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/454/194/5c5454194b950.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/454/194/5c5454194b950.jpg Футбол Соперник киевлян получит сумасшедшую поддержку болельщиков

Греческий "Олимпиакос" на клубном сайте объявил, что все билеты на первый матч1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" проданы. Встреча пройдет 14 февраля в Пирее на стадионе "Караискакис", вмещающем 33 334 зрителя. Напомним, что билеты на матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы можно купить за 50 грн. Ответный матч 1/16 финала пройдет 21 февраля в Киеве. 

Кстати, матч "Олимпиакос" – "Динамо" мог пройти без зрителей. грекам инкриминировались зажигание фейерверков болельщиками, выбегание зрителей на поле во время игры, блокирование проходов. Но в итоге УЕФА принял решение оштрафовать "Олимпиакос" на 90 тысяч евро и приписать грекам сыграть следующий домашний за закрытыми дверями. Однако действие второго пункта условное.

Накануне соперник "Динамо" по Лиге Европы усилился игроком "Зенита". Вратарь Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос". Лодыгин играет за "Зенит" с 2013 года и провел за клуб 164 матча. В этом сезоне на счету 28-летнего игрока всего одна игра за петербуржцев.

Что касается "Динамо", то у украинцев тоже есть зимний новичок – нападающий Фран Соль перешел в "Динамо" из голландского "Виллема II". В составе киевлян испанец провел уже несколько спаррингов на сборах, но пока не отличился забитыми голами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег билеты, футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Олимпиакос

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы

Сегодня, 11:36

В заявку команды включены оба зимних новичка

От Манора до Матадора: кто пополнил украинские клубы во время зимней паузы

Сегодня, 11:10

Дебют Соломона за "Шахтер": два матча в день, гол и ассист, единственный новичок "Динамо" пока "молчит"

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:25

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"0:1 в Донецке – как победа!": "Сегодня" побывала в гостях у главного историка "Айнтрахта"

Вчера, 11:02

Коллекционер из Германии хранит вырезки из газет и программки с матча между "Шахтером" и "Айнтрахтом" в 1980 году

"Динамо" избавилось от защитника, не сыгравшего в этом сезоне ни одного матча

Вчера, 09:51

Сербский защитник даже не попал в заявку киевлян на текущий сезон

"Динамо" продлило контракт с Александром Андриевским

30 января, 15:24

За киевлян полузащитник сыграл всего десять матчей во всех турнирах

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах