"Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы
Соперник киевлян получит сумасшедшую поддержку болельщиков
Греческий "Олимпиакос" на клубном сайте объявил, что все билеты на первый матч1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" проданы. Встреча пройдет 14 февраля в Пирее на стадионе "Караискакис", вмещающем 33 334 зрителя. Напомним, что билеты на матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы можно купить за 50 грн. Ответный матч 1/16 финала пройдет 21 февраля в Киеве.
Кстати, матч "Олимпиакос" – "Динамо" мог пройти без зрителей. грекам инкриминировались зажигание фейерверков болельщиками, выбегание зрителей на поле во время игры, блокирование проходов. Но в итоге УЕФА принял решение оштрафовать "Олимпиакос" на 90 тысяч евро и приписать грекам сыграть следующий домашний за закрытыми дверями. Однако действие второго пункта условное.
Накануне соперник "Динамо" по Лиге Европы усилился игроком "Зенита". Вратарь Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос". Лодыгин играет за "Зенит" с 2013 года и провел за клуб 164 матча. В этом сезоне на счету 28-летнего игрока всего одна игра за петербуржцев.
Что касается "Динамо", то у украинцев тоже есть зимний новичок – нападающий Фран Соль перешел в "Динамо" из голландского "Виллема II". В составе киевлян испанец провел уже несколько спаррингов на сборах, но пока не отличился забитыми голами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты
Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"
"0:1 в Донецке – как победа!": "Сегодня" побывала в гостях у главного историка "Айнтрахта"
Коллекционер из Германии хранит вырезки из газет и программки с матча между "Шахтером" и "Айнтрахтом" в 1980 году
"Динамо" избавилось от защитника, не сыгравшего в этом сезоне ни одного матча
Сербский защитник даже не попал в заявку киевлян на текущий сезон