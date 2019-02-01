"Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы

Соперник киевлян получит сумасшедшую поддержку болельщиков

Фото: AFP

"Олимпиакос" продал все билеты на матч против "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/454/194/5c5454194b950.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/454/194/5c5454194b950.jpg 2019-02-01T16:14:00+02:00 Футбол Соперник киевлян получит сумасшедшую поддержку болельщиков

Греческий "Олимпиакос" на клубном сайте объявил, что все билеты на первый матч1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" проданы. Встреча пройдет 14 февраля в Пирее на стадионе "Караискакис", вмещающем 33 334 зрителя. Напомним, что билеты на матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы можно купить за 50 грн. Ответный матч 1/16 финала пройдет 21 февраля в Киеве.

Кстати, матч "Олимпиакос" – "Динамо" мог пройти без зрителей. грекам инкриминировались зажигание фейерверков болельщиками, выбегание зрителей на поле во время игры, блокирование проходов. Но в итоге УЕФА принял решение оштрафовать "Олимпиакос" на 90 тысяч евро и приписать грекам сыграть следующий домашний за закрытыми дверями. Однако действие второго пункта условное.

Накануне соперник "Динамо" по Лиге Европы усилился игроком "Зенита". Вратарь Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос". Лодыгин играет за "Зенит" с 2013 года и провел за клуб 164 матча. В этом сезоне на счету 28-летнего игрока всего одна игра за петербуржцев.

Что касается "Динамо", то у украинцев тоже есть зимний новичок – нападающий Фран Соль перешел в "Динамо" из голландского "Виллема II". В составе киевлян испанец провел уже несколько спаррингов на сборах, но пока не отличился забитыми голами.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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