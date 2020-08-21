"Олимпик" – "Динамо": где смотреть первый матч Луческу у руля киевлян

Перечень трансляций поединка стартового тура чемпионата Украины - на ТВ и в интернете

В пятницу, 21 августа, киевское "Динамо" проведет дебютный официальный матч под руководством Мирчи Луческу. В поединке стартового тура чемпионата Украины "бело-синие" встречаются с донецким "Олимпиком". Начало игры, которая пройдет без зрителей на столичном стадионе имени Валерия Лобановского, в 17:00. Онлайн матча "Олимпик" – "Динамо" с видео голов и самых ярких моментов доступен на нашем сайте.

"Олимпик" – "Динамо": где смотреть матч

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В прямом эфире матч "Олимпик" – "Динамо" 21 августа, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 2". Также трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно в воскресенье, 23 августа, на канале "Футбол 2" в 21:30.

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"Олимпик" считается аутсайдером матча с "Динамо", хотя в донецкой команде настраиваются дать киевлянам бой. "Шансы есть в матче с любым соперником. Главное, не отступать от своей философии, сконцентрировано действовать, как в обороне, так и в атаке. Могу сказать с уверенностью: матч с "Олимпиком" легкой прогулкой для "Динамо" не станет", – заявил накануне новичок "олимпийцев" Евгений Неплях.

Как мы писали ранее, стартовый тур чемпионата Украины будет усеченным. Один из семи поединков на этих выходных не состоится. Матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев поля.

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Смотрите, как "Динамо" играло с "Олимпиком" в прошлом сезоне

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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