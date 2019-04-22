"Олимпик" – не "МанСити": эксперт – о причинах "развода" Вячеслава Шевчука с донецкой командой

По мнению Михаила Метревели, к тренерской отставке в "Олимпике" привела системная ошибка

Вячеслав Шевчук. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели рассказал, что, по его мнению, привело к отставке Вячеслава Шевчука с поста главного тренера донецкого "Олимпика". Напомним, самый молодой тренер чемпионата Украины, выигравший со своей командой всего один матч, покинул "Олимпик", не видя выхода из кризисной ситуации.

"Шевчук и руководство "Олимпика" допустили ошибку, – заявил в эфире программы "Великий футбол" Михаил Метревели. – Сам Шевчук привык играть там, где была отлаженная система и большие бюджеты: и "Шахтер", и "Днепр", недолгая карьера была в российской премьер-лиге. Не имея тренерского опыта, он пришел в команду, где все совсем по-другому. И для него это была длинная, темная труба. Он не знал, куда она ведет и куда выведет. Ему нужно было время на селекцию, комплектование состава".

"Шевчук убрал некоторых игроков, которые давали результат при Санжаре. Все-таки, Санжар сделал эту команду. Санжар, как никто, подходил для "Олимпика", работая в этом бюджете и в этом ритме, где каждые полгода на 50-60% нужно было обновлять состав. Он хорошо знал команду и давал результат. Его команда играла в Лиге Европы".

Шевчук с боссом "Олимпика" Гельзиным

"Когда пришел Слава, он хотел перестроить игру команды на свой вкус и на свой взгляд. На это нужно было время. Кто бы что ни говорил про "Манчестер Сити", но деньги все же играют в футбол. Голы стоят денег. Чем выше задачи ты ставишь, тем больше денег нужно инвестировать в команду. И Славе было сложно, и президенту было сложно. Слава привык играть в атакующий футбол, доминировать на поле. Это по мановению волшебной палочки очень сложно сделать. Я считаю, это их системная ошибка, которую они допустили в самом начале", – заключил Михаил Метревели.

Как сообщалось ранее, босс "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал смену главного тренера и вероятность расформирования команды. "Наше будущее без УПЛ? Даже слушать об этом не хочу", – заявил Гельзин.

Также сообщалось, что до конца сезона "Олимпик" будет тренировать Игорь Климовский. Он присоединился к "Олимпику" еще в далеком 2001 году. До недавнего времени специалист работал с молодежными составами дончан.

Напомним, 24 апреля, в среду, состоится матч "Динамо" – "Шахтер", в котором, возможно, решится судьба золотых медалей УПЛ:



24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпик" – не "МанСити": эксперт – о причинах "развода" Вячеслава Шевчука с донецкой командой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"