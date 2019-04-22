Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Олимпик" – не "МанСити": эксперт – о причинах "развода" Вячеслава Шевчука с донецкой командой

Сегодня, 14:38

По мнению Михаила Метревели, к тренерской отставке в "Олимпике" привела системная ошибка

Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели рассказал, что, по его мнению, привело к отставке Вячеслава Шевчука с поста главного тренера донецкого "Олимпика". Напомним, самый молодой тренер чемпионата Украины, выигравший со своей командой всего один матч, покинул "Олимпик", не видя выхода из кризисной ситуации.

"Шевчук и руководство "Олимпика" допустили ошибку, – заявил в эфире программы "Великий футбол" Михаил Метревели. – Сам Шевчук привык играть там, где была отлаженная система и большие бюджеты: и "Шахтер", и "Днепр", недолгая карьера была в российской премьер-лиге. Не имея тренерского опыта, он пришел в команду, где все совсем по-другому. И для него это была длинная, темная труба. Он не знал, куда она ведет и куда выведет. Ему нужно было время на селекцию, комплектование состава".

"Шевчук убрал некоторых игроков, которые давали результат при Санжаре. Все-таки, Санжар сделал эту команду. Санжар, как никто, подходил для "Олимпика", работая в этом бюджете и в этом ритме, где каждые полгода на 50-60% нужно было обновлять состав. Он хорошо знал команду и давал результат. Его команда играла в Лиге Европы".

Шевчук с боссом "Олимпика" Гельзиным

"Когда пришел Слава, он хотел перестроить игру команды на свой вкус и на свой взгляд. На это нужно было время. Кто бы что ни говорил про "Манчестер Сити", но деньги все же играют в футбол. Голы стоят денег. Чем выше задачи ты ставишь, тем больше денег нужно инвестировать в команду. И Славе было сложно, и президенту было сложно. Слава привык играть в атакующий футбол, доминировать на поле. Это по мановению волшебной палочки очень сложно сделать. Я считаю, это их системная ошибка, которую они допустили в самом начале", – заключил Михаил Метревели.

Как сообщалось ранее, босс "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал смену главного тренера и вероятность расформирования команды. "Наше будущее без УПЛ? Даже слушать об этом не хочу", – заявил Гельзин.

Также сообщалось, что до конца сезона "Олимпик" будет тренировать Игорь Климовский. Он присоединился к "Олимпику" еще в далеком 2001 году. До недавнего времени специалист работал с молодежными составами дончан.

Напомним, 24 апреля, в среду, состоится матч "Динамо" – "Шахтер", в котором, возможно, решится судьба золотых медалей УПЛ:


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отставка, чемпионат Украины, Вячеслав Шевчук, Олимпик Донецк, Великий футбол

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпик" – не "МанСити": эксперт – о причинах "развода" Вячеслава Шевчука с донецкой командой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матчу "Динамо" – "Шахтер" дебаты – не помеха: "Газон "Олимпийского" в среду будет идеальным"

Сегодня, 10:57

Грандам украинского футбола обещают шикарное покрытие в чемпионском поединке 24 апреля

Матч "Динамо" – "Шахтер" рассудит нефартовый для Хацкевича арбитр

18 апреля, 15:14

При судействе Виталия Романова коуч киевлян потерпел первое поражение от Фонсеки в УПЛ

Оскандалившуюся Малышеву прижали к стенке

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Дмитрий Гордон сделал неожиданное заявление о Майдане

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Новый вердикт: Суд расторг поручительство Коломойского

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Что говорили Порошенко и Зеленский после объявления экзитполов

Украинский журналист жестко проехался по россиянам

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

На Kasta шикарная распродажа модных женских футболок

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

Вчера, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате

20 апреля, 16:45

После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии

Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

20 апреля, 14:29

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

20 апреля, 14:23

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

Певец Александр Маршал "ослеп" прямо на сцене

7 вещей, о которых нам врали в школе

Украинец со слезами на глазах рассказал о «бесплатной медицине»