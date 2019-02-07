Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей

Сегодня, 20:20

Украинский клуб нанес поражение "Шерифу" на сборе в Турции

"Олимпик" - "Шериф" - 2:1. Фото fc-sheriff.com
"Олимпик" - "Шериф" - 2:1. Фото fc-sheriff.com.
"Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c75/0aa/5c5c750aacfac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c75/0aa/5c5c750aacfac.jpg Футбол Украинский клуб нанес поражение "Шерифу" на сборе в Турции

"Олимпик" во время подготовки к возобновлению сезона провел очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Вячеслава Шевчука стал чемпион Молдовы – "Шериф" из Тирасполя, за который выступает украинский полузащитник Андрей Близниченко. Матч прошел в четверг и завершился победой "Олимпика" со счетом 2:1. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Как отмечает официальный сайт "Шерифа", первый гол "Олимпик" забил с "очень спорного пенальти", а поединок обслуживала украинская бригада арбитров.

Отметим, что до возобновления чемпионата Украины "Олимпик" проведет еще три товарищеских матча в Турции: против словенской "Олимпии" (10 февраля), казахстанского "Тобола" (15 февраля), а также спарринг 13 февраля против соперника, который пока не определен.

Ранее "Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины. Пятая команда чемпионата Украины пропустила два безответных мяча от боснийского "Железничара".

Также в четверг "Шахтер" на сборе в Турции сыграл вничью с австрийским "Ваккером". Последний спарринг чемпионов Украины завершился со счетом 0:0, а уже 14 февраля команда Паулу Фонсеки сыграет с "Айнтрахтом" в 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег шериф, товарищеский матч, Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский клуб трижды забил "Динамо" в спарринге

Вчера, 18:07

Киевляне не могут выиграть второй матч подряд на сбора в Испании

"Мариуполь" сыграл два матча за один день: разгром болгарского клуба и поражение от армянского

5 февраля, 21:05

Команда Александра Бабича на сборе в Турции обыграла "Арду" 3:0, а через несколько часов проиграла "Алашкерту" 0:2

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:18

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

Сегодня, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Вчера, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Вчера, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Вчера, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"