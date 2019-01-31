Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Олимпик" обыграл "Приштину" на сборе в Турции

31 января, 23:46

Украинский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона и проводит спарринги в Турции

"Олимпик" обыграл "Приштину". Фото ФК "Олимпик"
"Олимпик" обыграл "Приштину". Фото ФК "Олимпик".
"Олимпик" обыграл "Приштину" на сборе в Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/368/a26/5c5368a26b2d9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/368/a26/5c5368a26b2d9.png Футбол Украинский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона и проводит спарринги в Турции

"Олимпик" провел четвертый поединок в рамках тренировочного сбора в Турции: команда Вячеслава Шевчука взяла верх над клубом "Приштина" из Косово. Поединок прошел в четверг и завершился со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Антон Шиндер (с пенальти) в конце первого тайма и Максим Дегтярев в начале второго. Этим спаррингом "Олимпик" завершил первый сбор в Турции. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

"Олимпик" добыл третью победу на первом сборе и отправляется на три дня в Киев. Впереди встреча с семьями и еще один сбор в Анталье.

"Олимпик" (Донецк) – "Приштина" (Косово) – 2:1 (1:0)
Состав "Олимпика": Махновский, Цымбалюк (Е. Пасич, 46), Гришко (Снурницын, 46), Тимошенко, Клименчук, Кольцов (Дегтярев, 46), Кравчук, Политыло (Балашов, 46), Сондей, Шиндер (Матар, 46), Тейшейра

Ранее в четверг "Шахтер" одержал волевую победу над датским клубом "Хобро". Результат "горнякам" принесли мячи Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса.

Затем лидеры чемпионата Украины провели еще один спарринг в тот же день: "Шахтер" разгромил польский "Лех". Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег товарищеский матч, Олимпик Донецк, Приштина

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпик" обыграл "Приштину" на сборе в Турции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах