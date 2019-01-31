"Олимпик" обыграл "Приштину" на сборе в Турции

Украинский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона и проводит спарринги в Турции

"Олимпик" обыграл "Приштину". Фото ФК "Олимпик".

"Олимпик" обыграл "Приштину" на сборе в Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/368/a26/5c5368a26b2d9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/368/a26/5c5368a26b2d9.png 2019-01-31T23:46:00+02:00 Футбол Украинский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона и проводит спарринги в Турции

"Олимпик" провел четвертый поединок в рамках тренировочного сбора в Турции: команда Вячеслава Шевчука взяла верх над клубом "Приштина" из Косово. Поединок прошел в четверг и завершился со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Антон Шиндер (с пенальти) в конце первого тайма и Максим Дегтярев в начале второго. Этим спаррингом "Олимпик" завершил первый сбор в Турции. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

"Олимпик" добыл третью победу на первом сборе и отправляется на три дня в Киев. Впереди встреча с семьями и еще один сбор в Анталье.

"Олимпик" (Донецк) – "Приштина" (Косово) – 2:1 (1:0)

Состав "Олимпика": Махновский, Цымбалюк (Е. Пасич, 46), Гришко (Снурницын, 46), Тимошенко, Клименчук, Кольцов (Дегтярев, 46), Кравчук, Политыло (Балашов, 46), Сондей, Шиндер (Матар, 46), Тейшейра

Ранее в четверг "Шахтер" одержал волевую победу над датским клубом "Хобро". Результат "горнякам" принесли мячи Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса.

Затем лидеры чемпионата Украины провели еще один спарринг в тот же день: "Шахтер" разгромил польский "Лех". Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков".

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